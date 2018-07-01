В возле Индустриального моста пьяный водитель устроил масштабное . В результате инцидента пострадали две машины, а авто виновника повисла на ступеньках тротуара.

Происшествие случилось напротив ТРЦ "Мармелад" в ночь с 28 на 29 июня около 1:30 часов, передает со ссылкой на .

Отмечается, что водитель Focus пытался выехать из дворов на проезжую часть, однако задел две припаркованные машины Daewoo и . Это увидели жители ближайшего дома, они вышли и хотели поймать виновника , но водитель начал уезжать. Он двигался по тротуару и не заметил ступеньки, в результате чего машина повисла на них и не смогла ехать дальше.

Как рассказали свидетели, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Люди вызвали полицию, а водитель Focus позвонил в "скорую". Когда на место прибыли правоохранители и медики, мужчина отказался проходить тест на драгера и попросил отвезти его в больницу, пожаловавшись на плохое настроение. Также водитель рассказал, что за рулем был его друг, который сбежал после , однако свидетели опровергают эту информацию.

Местные жители рассказали, что мужчин живет в доме у которого произошел случай и раньше он служил в милиции.

В легковой автомобиль столкнулся с маршруткой на остановке возле станции метро Житомирская. Свидетели сообщили, что на место приехало большое количество экипажей "Скорой помощи".

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