прежний мэр Нью-Йорка и нынешний адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что правящий режим Ирана находится на грани падения и ему придет конец, передает Reuters, информирует

“Сейчас мы реально можем наблюдать конец режима в Иране”, — сказал Джулиани, напомнив об акциях протеста в Иране в связи с валютным кризисом, который начался после объявления Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года.

“Если самая большая экономическая держава прекратит вести с вами бизнес, вы рухнете, а санкции будут становиться все сильнее, сильнее и сильнее”, — добавил он, выступая на конференции Национального совета сопротивления Ирана, который базируется в Париже. Организация объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.

Как сообщал Госдепартамент вернул в США 11 американцев из КНР из-за “акустических атак”.

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