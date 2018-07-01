В Центре Симона Визенталя осудили слова военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, в которых упоминался еврейский вопрос, и напомнили, что коммунисты еврейского происхождения действовали не как евреи, – ими руководила Москва. Центр Симона Визенталя был создан в США Фото: wikipedia.org В интервью изданию Insider 25 июня Матиос сравнил с деятелем российского и германского социал-демократического движения начала XX века Александром Парвусом предполагаемого организатора покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа.Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский выразил мнение, что Матиос намекает на желание евреев "залить кровью" славян. Американский журнал Newsweek 27 июня расценил слова Матиоса как поддержание антисемитских теорий заговора. В тексте материала говорится, что это стало "резким напоминанием" о проявлениях антисемитизма и расизма в публичном дискурсе Украины.Глава отдела Восточной Европы Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф назвал высказывания Матиоса "возмутительными и ложными". По его словам, коммунисты действовали не как евреи. "Их вдохновляла Москва, а не Иерусалим", – отметил Зурофф.Борец с проявлениями антисемитизма в Литве и Восточной Европе Довид Кац, в свою очередь, выразил мнение, что в Украине возрождается "яростный антисемитизм"."И после это вы действительно намерены вступить в ЕС?" – заявил Кац. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки матиоса что симона украины визенталя Теги: общество