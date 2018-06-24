Представители пресс-службы Международной федерации футбола проинформировали общественность о том, что лучший игрок матча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Англии и Туниса – это английский нападающий Гарри Кейн.

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