Национальная женская сборная Украины по баскетболу 3×3 пробилась на чемпионат Европы, который состоится в сентябре в Бухаресте, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Кристина Филевич, Вита Горобец, Дарья Завидная и Анна Ольховик не оставили шансов соперницам во Франции, где происходит квалификационный турнир к чемпионату Европы по баскетболу 3×3.

В последней встрече украинские девушки втроем победили команду Швеции 16:11. Украинки со старта захватили лидерство и сумели отдалиться от соперниц на безопасное расстояние и в итоге довели встречу до победы.

Самыми в игре стали Филевич и Воробей — по 6 очков, на счету Анны Ольховик — 4.

Согласно наша команда заняла безоговорочное первое место в группе и напрямую квалифицировалась на чемпионат Европы.

Отметим, что ранее день наши збирници победили сборные Ирландии (21:3), Германии (17:4) и Польши (19:10).

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