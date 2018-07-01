|Журнал Maxim вибрав найсексуальнішу красуню року (ФОТО)
|01.07.2018 00:26
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До слова, нова обкладинка журналу вийде з її фотографією.
Нагадаємо, Пріянка Чопра скоро з'явиться в рімейку "Рятувальники Малібу", де грає разом з відомими голлівудськими акторами Двейном Джонсоном і Заком Ефроном.
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