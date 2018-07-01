В начале июля станет известно, сможет ли найти средства на повышение минимальной зарплаты в Украине.

Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает . По его словам, повышение вероятно при условии перевыполнения доходов бюджета, передает со ссылкой на .

"В первом квартале было недовыполнение бюджета почти на 6 млрд. В мае практически вышли "в ноль". По итогам июня - мы сейчас смотрим. Можно будет сказать только в начале июля", - заявил Рева.

Он пояснил, что повышение "минималки" потребует дополнительных перечислений средств из государственного бюджета в местные. По мнению министра, есть несколько вариантов, где найти необходимые деньги, - таможня и теневая занятость.

"Надо увеличивать доходную часть бюджета. Сейчас вы видите, какие меры принимаются по контрабанде на таможне. В течение лета мы примем серьезные меры по "теневой" занятости, относительно тех "рабовладельцев", которые не хотят регистрировать людей", - отметил Андрей Рева.

С 1 января 2018 минимальная зарплата в Украине составляет 3723 гривни.

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