Власти США вернули на родину 11 человек из американских дипмиссий в Китае в связи с утверждениями о так называемых акустических атаках. Об этом сообщила газета The New York Times, передает

По сведениям ее источников, возвращены в США восемь лиц, связанных с консульством США в Гуанчжоу, один сотрудник консульства в Шанхае и двое работников американского посольства в Пекине. В США они пройдут медицинское обследование.

Издание констатирует, что у американцев, о которых идет речь, примерно те же симптомы, о которых сообщали ранее американские дипломаты на Кубе. Администрация США утверждает, что в результате некоего внешнего воздействия, называемого в американских СМИ “акустическими атаками”, в Гаване с осени 2016 года пострадали уже более 20 американских госслужащих. Они якобы жаловались на тошноту, головокружение и потерю слуха, врачи позже подтвердили у них наличие этих симптомов, а также будто бы выявили у некоторых повреждение головного мозга.

Издание отмечает, что некоторых американцев, якобы пострадавших вследствие “акустических атак”, обследуют, в частности в медицинском центре, специализирующемся на лечении повреждений мозга, в штате Пенсильвания. В публикации констатируется, что существует целый ряд версий относительно природы “атак”. Не исключается, что, в действительности, это применение некого неизвестного метода слежки или причинения умышленного вреда, экологические факторы или же просто массовый психоз.

Как сообщал американский президент Дональд Трамп уверен, что в случае отмены иммиграционно-таможенной службы США никто из жителей страны не сможет чувствовать себя в безопасности на улице.

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