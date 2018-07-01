Сегодня на территории Украины, кроме восточных областей и Приазовъъя, ожидаются грозы.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы из чрезвычайных ситуаций,передает со ссылкой на .

"29 июня в Украине, кроме восточных областей и Приазовъъя, грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В западных и центральных областях кое-где сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье кое-где очень сильный дождь", идет речь в сообщении.

В Киевской области сегодня ожидают грозы, днем кое-где град и шквалы 15-20 м/с.

В Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности на территории страны.

29 июня 2 июля в большинстве районов Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, 29 июня и Николаевской областей преимущественно чрезвычайная (5 классу) пожарная опасность", отмечено в сообщении.

Холодные арктические воды скоро станут частью Атлантического океана. Ученые утверждают, что климатические изменения в Северном Ледовитом океане приобрели безумный размах, передает Independent.

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