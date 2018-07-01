|Трамп назвал законодательство США по миграции "наиболее глупым в мире"
|01.07.2018 00:46
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Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал законодательство США в сфере иммиграции, назвав его “наиболее глупым в мире”. Соответствующее заявление он сделал в субботу в Twitter, передает
“Когда люди приезжают в наше страну незаконно, мы должны немедленно высылать их обратно, а не тратить годы на законодательные маневры. Наши законы самые глупые в мире”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Трамп заявил, что американские демократы, выступая за открытые границы, демонстрируют слабость по отношению к криминалу, в то время как республиканцы “хотят крепких границ и не хотят криминала”.
В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом политики “нулевой толерантности” к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате в период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тысяч детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа.
Как сообщал американский президент Дональд Трамп уверен, что в случае отмены иммиграционно-таможенной службы США никто из жителей страны не сможет чувствовать себя в безопасности на улице.
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