Адвокат президента США Дональда Трампа и прежний мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани в Париже выступил перед членами Национального совета сопротивления Ирана, который объединяет оппозиционные силы, действующие в изгнании за пределами Исламской республики. Джулиани напомнил об акциях протеста в Иране Фото: ЕРА Джулиани напомнил об акциях протеста в Иране в связи с валютным кризисом, который начался после объявления Трампа о выходе из ядерной сделки 2015 года, и отметил, что можно "реально наблюдать конец режима в Иране".Он отметил, что этому также будут помогать усиливающиеся санкции США.Представительница организации Марьям Раджави в комментарии журналистам сказала, что падение режима в Иране бесспорно, как никогда. "Колеса перемен начали поворачиваться", – добавила она.Национальный совет сопротивления Ирана базируется в Париже и объединяет оппозиционные силы Ирана, который действуют в изгнании за пределами страны.8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану, считая его "катастрофическим". По его словам, Тегеран обманывал мировое общество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.Иранский президент Хасан Рухани отметил, что рад выходу США из ядерной сделки. Он назвал Вашингтон "проблемным партнером" и проинформировал, что продолжит работу по соглашению с Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. Также Рухани предупредил, что Тегеран может возобновить обогащение урана в промышленных масштабах.Решение Трампа поддержали Израиль и Саудовская Аравия, но осудили лидеры Европейского союза, генсек ООН Антониу Гутерриш и министерство иностранных дел РФ.28 июня президент страны Хасан Рухани заявил, что иранцы должны быть едиными, чтобы "поставить Америку на колени". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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