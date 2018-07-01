Российский телеканал RT во Франции раскритиковали за искаженное представление информации в сюжете о химической атаке в Сирии. Сам телеканал заявляет о технической ошибке, передает со ссылкой на .

Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) вынесла предупреждение телеканалу RT France (ранее - Russia Today) за сюжет о Сирии. Предупреждение вынесено за "нечестность, неточную подачу информации и отсутствие различных точек зрения". Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в четверг, 28 июня, пишет DW.

Речь идет о сюжете под названием "Имитация атак", телеканал транслировал 13 апреля 2018. Авторы новости отрицали, что в Восточной Гуте в Сирии применили химическое оружие. Они заявили о постановочный характер съемок пострадавших от химатаки.

Проверка CSA установила, что в сюжете слова сирийских очевидцев перевели неправильно.

"Озвучивание совершенно не соответствовало тому, что говорили на самом деле", - сказал представитель AFP.

В заявлении также указано на необъективный анализ ситуации и на то, что RT France не представило различные точки зрения.

Сам телеканал заявил, что в сюжете произошла "техническая ошибка". Через нее на слова очевидцев было наложено не соответствующий оригинальному аудиорядом устный перевод. По словам RT France, эту ошибку устранили.

RT нередко сталкивается с претензиями регуляторов, в частности в Великобритании, Франции и .

Президент Франции Эммануэль Макрона во время своей предвыборной кампании называл российских вещателей RT и Sputnik "органами пропаганды".

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