Украина ожидает, что Россия рассмотрит и даст предложения относительно списков граждан, которые могут быть переданы Российской Федерации в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в Москве сообщила Уполномоченный Верховной рады по правам человека передает со ссылкой на .

"Этот список (списки граждан для обмена с , - ред.) был передан в минскую группу, но сейчас мы уже два года ждем, чтобы Россия рассмотрела и предоставила предложения, но годами ничего не происходит", - заявила Денисова.

Напомним, ранее Уполномоченный по правам человека заявила, что Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев. "Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает . Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянин, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем", - подчеркнула Денисова.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира