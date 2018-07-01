Сотрудники Белого дома проведут внутреннее расследование, чтобы выяснить, каким образом американский шут и радиоведущий Джон Мелендес смог, представившись сенатором, переговорить с президентом США Дональдом Трампом по телефону. Об этом сообщил телеканал ABC, передает

По словам его источников, в Белом доме подтвердили, что беседа имела место, и расценивают произошедшее как серьезный конфуз. В администрации в настоящее время пытаются установить, каким образом комика могли соединить с американским лидером.

Мелендес ранее сообщил, что ему удалось добиться разговора с Трампом, и выложил в интернет аудиозапись, на которой слышно, как он дозванивается в Белый дом. Комик представился сенатором Робертом Менендесом (демократ от штата Нью-Джерси) и заявил, что ему необходимо безотлагательно переговорить с президентом и обсудить законопроект.

Как сообщал Мелендесу удалось позвонить на борт президентского самолета Air Force One (Борт № 1).

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