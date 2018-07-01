Дело моряков украинского судна “ЯМК-0041”, задержанного у берегов аннексированного Крыма, имеет особый интерес в Украине и России, решится оно только благодаря “политическому решению на самом высоком уровне”. Об этом сообщает со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Об этом сообщил адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов.

“Примечательно, что украинских моряков задержали после ареста российских моряков (керченского судна „Норд“). Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высоком уровне”, — заявил Курбединов.

По его словам, несколько дней назад моряков выпустили с территории пограничного управления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

“Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, следовательно они практически не могут покинуть пределы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия”, — добавил адвокат.

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