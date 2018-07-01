"Будем требовать переквалификации уголовного производства на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорит глава правления "Движения борьбы с коррупцией" Иван Лозовой, передает со ссылкой на .

29 июня истекает 6 месяцев со дня исчезновения и убийства правозщитницы Ирины Ноздровськой. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в реке Кизка близко села Димидов Киевской области.

Ирину убивало по меньшей мере три человека. Об этом свидетельствуют результаты экспертизы ножевых ранений, и следственного эксперимента. Такие выводы независимого расследования группы специалистов, в которую вошли друг Ноздровской Иван Лозовой, 2 адвоката и 2 юриста. Их расследование длилось около 3 месяцев.

"Есть ряд фактов, которые указывают, что Ирину Ноздровскую убила группа людей. Местные правоохранители в Вышгороде Киевской области намерены скрыть это обстоятельство", -заявил Лозовой.

В частности, независимые расследователи утверждают, что единственный подозреваемый в убийстве 65-летний Юрий Россошанский физически не смог бы перенести труп правозащитницы на то место, где он был найден. Юрист-расследователь Владимир Бажора, прежний следователь , отметил, что удалось обнаружить еще ряд несоответствий в официальном расследовании. По его словам, Россошанский не мог в установленное следствием время, от убийства и до того как вернулся домой, донести, раздеть и выбросить убитую. Также, добавил знаток, течение реки не могло отнести тело убитой на 150 метров от места, где его выбросили, поскольку река очень мелкая и загромождена ветвями деревьев. В печке в доме Россошанского не найдено следов от сожженной одежды потерпевшей, сжечь ее полностью невозможно.

Родители Ирины Ноздровськой Екатерина и Сергей Дуняк также не верят, что Россошанский был один.

По их словам, в Демидове есть свидетели, которые видели на остановке, где в 18.00 выходила Ирина, автомобиль и 4 человека возле него - женщину и трех мужчин. Родители считают, что это и были убийцы. Екатерина Дуняк подозревает в причастности к убийству жену Россошанского. Убеждена, что именно она помогала своему мужу нести тело к реке и раздеть его.

"Россошанский сказал, что ударил два-три раза, а на теле Ирины было обнаружено 17 колото-резаных ран и много синяков. Есть факты, свидетельствующие о том, что на месте преступления присутствовала женщина. Об этом говорит характер ранений на теле дочери. Мы подозреваем и жену обвиняемого - Ольгу Россошанскую. То, что она там была хорошо понимает и следователь и прокурор", - сказала Екатерина Дуняк.

Сергей Дуняк рассказал, что разговаривал с человеком, который проживает в Демидове. Он ехал с Ириной в одной маршрутке в день ее убийства. Неподалеку от нее сидел неизвестный, который, по утверждению отца, ранее угрожал Ирине на суде о гибели в ее сестры. Свидетель вышел на первой остановке в селе, а Ноздровская и предполагаемый убийца поехали дальше. Родители погибшей говорят, что жители села боятся свидетельствовать официально, опасаясь мести от Россошанских. Дуняк сообщил прокурору о подозрительном мужчине и предоставил его фото, которое нашел на фото из зала суда, опубликованное в СМИ. Он также добавил, что прокурор по делу об убийстве Ирины занял позицию защитника убийцы, а не государственного обвинителя.

"Вот так мы сейчас воюем с судьями, прокуратурой и полицией. За фальсификацией расследования стоит начальник Вышгородского , который занял должность Киевского областного УВД, за фабрикацию этого дела он также получил премию и повышение по службе. Дело моей старшей дочери сфальсифицировано полицией, прокуратурой и судебными органами", - добавил Дуняк.

Ирина Ноздровская последние два года расследовала дело убийства младшей сестры 26-летней Светланы Сапатинськой. Ее автомобилем Daewoo Lanos сбил Дмитрий Россошанский 30 сентября 2015-го. Был под действием наркотиков. В то время его дядя председательствовал в Вышгородском районном суде. На время следствия Дмитрий был под домашним арестом. Ирина доказала, что расследование пытаются сфальсифицировать. Экспертизу не провели должным образом, анализы крови и мочи взяли у другого человека. В июне прошлого года добилась, чтобы Россошанского осудили на семь лет. За убийство Ирины задержали отца Дмитрия - Юрий Россошанского.

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