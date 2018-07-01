Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги поединка 1/8 финала чемпионата мира по футболу в котором “трехцветные” победили Аргентину, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

“Наша команда значительно моложе, но мы смогли проявить характер, отыгрались. Даже когда мы вели в счете, было трудно. К тому же в таком важном матче Килиан Мбаппе показал весь свой талант. Я очень горд за команду и особенно за то, как мы действовали, когда матч шел не по плану. Я рад за ребят: они готовили себя к этому неделями, месяцами. Мы не должны были упустить этот шанс, и мы его не упустили”, — отметил рулевой французов.

Заметим, что до этого момента в основное время чемпионатов мира никто и никогда не играл со счетом 4:3. Предыдущий раз такой счет выдавали СССР и Бельгия в 1986 — но в дополнительное время после ничьей 2:2 в основное.

Кроме того добавим, французам 6 июля в Нижнем Новгороде предстоит сыграть с Уругваем в четвертьфинале.

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