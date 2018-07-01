|Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера
|01.07.2018 02:02
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Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в некоторых странах мира. Об этом сообщает со ссылкой на профильный ресурс Downdetector, который отслеживает работу различных интернет-ресурсов.
Сбой произошел около 2:00 воскресенья по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также участвует (10%).
Больше только сообщений о проблемах поступает от жителей Великобритании, Нидерландов и Италии. Проблемы с сервисом испытывают также и украинские пользователи, в частности: только в столице — Киеве, также в Запорожье, Одессе и Херсонской области.
Как сообщал недавно в работе также Telegram произошел сбой.
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