Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в некоторых странах мира. Об этом сообщает со ссылкой на профильный ресурс Downdetector, который отслеживает работу различных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 2:00 воскресенья по киевскому времени. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправить или получить сообщения (40%), а также участвует (10%).

Больше только сообщений о проблемах поступает от жителей Великобритании, Нидерландов и Италии. Проблемы с сервисом испытывают также и украинские пользователи, в частности: только в столице — Киеве, также в Запорожье, Одессе и Херсонской области.

Как сообщал недавно в работе также Telegram произошел сбой.

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