Бывший футболист "" Темур Парцвания подписал договор с венгерским футбольным клубом "Кишварда". Об этом сообщил агент футболиста Иван Пироженко.

"Темур Парцвания игрок Клуба Венгерской суперлиги @kisvardafc. Желаю удачи Генацвале", - написал Пироженко на своей странице в Фейсбук, передает со ссылкой на .

Парцвания известный по выступлениям за "", "Волынь", "Десну", запорожский "" и "Олимпик", в котором с ним досрочно прекратили отношения.

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