|Экс-игрок "Динамо" продолжит карьеру в Венгрии
|01.07.2018 02:07
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Бывший футболист "" Темур Парцвания подписал договор с венгерским футбольным клубом "Кишварда". Об этом сообщил агент футболиста Иван Пироженко.
"Темур Парцвания игрок Клуба Венгерской суперлиги @kisvardafc. Желаю удачи Генацвале", - написал Пироженко на своей странице в Фейсбук, передает со ссылкой на .
Парцвания известный по выступлениям за "", "Волынь", "Десну", запорожский "" и "Олимпик", в котором с ним досрочно прекратили отношения.
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