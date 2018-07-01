2 июля в на НСК "Олимпийский" проведут акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, передает со ссылкой на .

Начало акции запланировано на 21:00. Во время мероприятия планируют зажечь на поле надпись "Олег, Украина с тобой!".

"Приходи и поддержи Сенцова. Приведи друзей и знакомых. Чем больше нас будет, тем больше это придаст сил Олегу в смертельном противостоянии с кремлевским мордером", - написали в Facebook организаторы мероприятия.

Кремль скрывает информацию о реальном состоянии здоровья заключенных по политическим мотивам украинцов. Ни к кому из них нет доступа независимых гуманитарных организаций и МККК. Мы не знаем правды о состоянии их здоровья. Противоречивая заявление о состоянии здоровья Сенцова заставляет думать, что его могут насильно кормить.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира