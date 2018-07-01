На период отселения пострадавших город нашел им свободные ремонт и обещает организовать ежедневное трехразовое питание

Как сообщают в Черниговском горсовете, жители наиболее пострадавших домов города, в частности, по ул. Декабристов, 8 и ул. Текстильщиков, 23 только порядка 50 человек, нуждаются в отселении, ведь оставаться там опасно.

"Для них безотлагательно найдены свободные помещения в общежитии Строительного лицея по ул. Ивана Мазепы, 70 и по пр. Победы, 183 в здании" Черниговского учебно-реабилитационного центра №2 "Черниговского городского совета", - отмечают в пресс-службе горсовета.

Заместитель городского головы Андрей Черненко просит мобилизовать все силы на помощь черниговцам, которые в результате затопления домов потеряли даже самые необходимые вещи: одежду, белье, документы, техническое оборудование и прочее. В Черниговском учебно-реабилитационном центре №2 по ул. Победы, 183 с сегодняшнего дня организовали сбор необходимых вещей для детей разного возраста и взрослых.

Также на период отселения пострадавших город обещает организовать им ежедневное трехразовое питание, которое обеспечит коммунальное предприятие "Школьное".

"Кроме того, в освобожденных домах будет обеспечена круглосуточная охрана порядка силами полиции и муниципальной стражи на период приведения в надлежащее состояние этих домов и изучения ситуации по дальнейшей их эксплуатации", - отмечают в горсовете.

По информации ДСНС, по состоянию на 21:00 работы по откачке воды завершены в 48 домохозяйствах. Частично разрушилась стена жилого дома по ул. Толстого, 7 и частично повреждены стены жилого дома по ул. Текстильщиков, 23, в котором проживают 57 человек. В 19:00 при поддержке квалифицированных психологов ДСНС области и города 26 человек, из них трое детей, автобусом, предоставленным ОАО "Сервис", доставили в общежитие Черниговского профессионального строительного лицея по ул. И. Мазепы, 70, еще 6 человек и одну семью с ул. Декабристов, направили в коммунального заведения "Черниговский учебно-реабилитационный центр № 2" по проспекту Победы, 183. Остальные граждане, как отмечают спасатели, из аварийного дома переселились к родственникам. Ликвидация последствий подтопления продолжается.

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Фото: cn.dsns.gov.ua

Напомним, в субботу дождь в Чернигове подтопила десятки частных домовладений.