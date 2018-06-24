Предварительно активисты заявляли о вреде для местных культурных памятников и источников воды, если в этом районе осуществить строительство нефтепровода. Власти штата и компания-застройщик отвергают эти заявления.

Полицейские через громкоговоритель требовали от протестующих очистить территорию. За ликвидацией лагеря наблюдали с двух вертолетов и самолета. Часть копов были вооружены или имели специальную экипировку, предназначенную для действий в условиях массовых беспорядков.

Конфликт продолжается уже несколько месяцев и привел к аресту более 260 протестующих.

На этот раз задержаны 28 активистов и между них актрису Шайлин Вудли за незаконное проникновение. Об этом сама Шайлин сообщила на своей странице в социальной сети, а также подтвердили и в местном департаменте полиции.

«Не знаю, слышите меня, ребята, но только что нам сказали, что мы можем спокойно возвращаться в свой лагерь, как полицейский схватил меня за куртку и сказал, что я задержана. В них были палки и большие пистолеты, они не позволили мне уйти» — сообщила актриса.

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