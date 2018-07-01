34-летний полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил о своем уходе из национальной команды после вылета из 1/8 финала чемпионата мира-2018, передает со ссылкой на издание Ole.

“Моя история в сборной подошла к завершению. Теперь я буду еще одним болельщиком команды”, — сказал 34-летний аргентинец.

Отметим, что Маскерано начал выступления за национальную сборную еще в 2003 году. Сейчас экс-полузащитник “Барселоны” провел наибольшее количество матчей в истории Аргентины — 147. На 4 игры меньше имеет Хавьер Занетти.

Добавим, что в настоящее время игрок китайского “Хэбэй Чайная Форчун”, выигрывал чемпионат Аргентины в составе “Ривер Плейт”, чемпионат Бразилии с “Коринтианс”. В составе “Барселоны” он стал пятикратным чемпионом Испании, пятикратным обладателем Кубка Испании, трехкратным обладателем Суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным победителем Клубного чемпионата мира.

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