Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон покинет свой пост в конце июля. Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует

“Торнтон объявила о своем намерении покинуть в конце июля внешнеполитическое ведомство”, — подчеркнула Науэрт. По ее словам, дипломат более 25 лет работала в Госдепартаменте и выполняла “многочисленные трудные задания по всему миру”. Официальный представитель ведомства не стала объяснять, когда госсекретарь Майкл Помпео планирует объявить о том, кто заменит 54-летнюю Торнтон.

Ее кандидатура еще в прошлом году была выдвинута на пост помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана. Однако она встретила жесткую критику со стороны Стивена Бэннона, занимавшего на тот момент пост политстратега президента США — он утверждал, что Торнтон занимает слишком мягкую позицию по отношению к Китаю. Ряд сенаторов также выступали против нее. Но в феврале 2018 года в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США были проведены слушания по утверждению ее кандидатуры.

Тем не менее она так и не получила рекомендаций от профильного комитета, а в верхней палате законодательного органа США не провели голосования по утверждению ее кандидатуры. Все это время Торнтон была исполняющим обязанности помощника госсекретаря. Она покидает свой пост в разгар американо-северокорейских переговоров, итогом которых Вашингтон видит полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Так, газета Financial Times ранее сообщила, что Помпео намерен посетить КНДР на следующей неделе уже в третий раз с апреля нынешнего года.

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