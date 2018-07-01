Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время своего недавнего посещения Великобритании тайно от правительства Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками в рядах правящей Консервативной партии, на котором сообщил, что президент США Дональд Трамп хочет ускорить заключение торгового соглашения после выхода Соединенного Королевства из ЕС. Об этом сообщила газета The Telegraph, передает

Источники издания информировали, что на минувшей неделе в Лондоне Болтон более часа общался с членами Группы европейских исследований, объединяющей евроскептиков из парламентской фракции тори. Он воспользовался этой встречей, чтобы подчеркнуть, что Трамп с энтузиазмом относится к Brexit и что он верит в то, что США и Великобритания смогут заключить новую торговую сделку через два года после формального выхода Великобритании из ЕС, который состоится в ночь с 29 на 30 марта 2019 года. Газета отмечает, что, несмотря на то, что во время своего визита в Лондон Болтон встречался со своим британским визави — советником премьер-министра по национальной безопасности Марком Седвиллом, он оставил премьерскую канцелярию в неведении о своих планах пообщаться с евроскептиками. Поэтому никого из представителей Уайтхолла на его встрече с парламентской группой не было, что вызвало ярость на Даунинг-стрит.

Газета также полагает, что если Дональд Трамп во время своего предстоящего визита в Лондон, намеченного на конец первой половины июля, также решит провести частную встречу с евроскептиками от тори, то это еще больше подорвет позиции премьера Терезы Мэй, которая балансирует между лагерями сторонников мягкого и жесткого Brexit в рядах кабинета министров. Лагерь первых возглавляет министр финансов Филип Хаммонд, а лагерь вторых — глава МИД Борис Джонсон. Сама Мэй на референдуме 2016 года голосовала за продолжение членства страны в ЕС, но ее премьерство связано с миссией выхода страны из европейского сообщества, что продиктовано победой евроскептиков на вышеуказанном референдуме.

Как сообщал Лондон представит новые детали своего видения Brexit после саммита ЕС.

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