6 малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза-М" вчера вечером вышли в море на тренировку тактических возможностей.

Тренировка предшествует завтрашнем показа техники, посвященном Дню флота Украины, передает со ссылкой на .

На праздник ожидается приход первых лиц Вооруженных Сил Украины. Главным событием будет принятие в состав ВМСУ четверки новых МБАКов - "Вышгород", "Кременчуг", "Лубны" и "Никополь", после чего катера покажут свои боевые возможности в маневрировании, а также тактическое взаимодействие в группе.

Ранее часто заявлялось, что "Гюрза-М", действуя в группе, могут атаковать даже большие корабли противника. Видимо, будущий показ возможностей будет посвящен этой теме.

Командование ВМС ВС Украины завершает обработку контракта на получение двух патрульных катеров типа "Айленд" от . Катера будут переданы Украине бесплатно, но их транспортировки, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы будут производиться за счет украинской стороны.

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