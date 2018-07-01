проводит оценку стоимости и последствий вывода или перевода американских военных, дислоцированных в Германии

Такие заявления прозвучали на фоне роста напряженности между президентом Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой , передает со ссылкой на .

Сообщается, что возможность вывода контингента заинтересовала президента Дональда Трампа ранее в этом году, поскольку он был недоволен масштабом присутствия и жаловался, что другие страны мало вкладывают в общую безопасность и недостаточно тратят на оборону.

Спикер Совета по нацбезопасности заявил, что Белый дом не просил проводить анализ передислокации войск в Германии, однако ведомство постоянно проводит подобную оценку.

Представитель Пентагона Эрик Паон сказал, что не планируют полностью или частично выводить войска из Германии. Он заявил, что подобные исследования в Пентагоне проводятся регулярно.

"В то же время, по информации источников, сценарии, которые рассматриваются в исследовании Пентагона, включают масштабное возвращение американских военных в Германии или же полную или частичную передислокацию американцев из Германии в Польшу, которая выполнила цель по расходам 2% от ВВП на оборону" , - пишут американские журналисты.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует встречу с российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки после саммита , который состоится 11-12 июля. Намерен говорить о войнах в Сирии и Украины, заявлял президент .

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