Представители сирийской оппозиции заявили о провале переговоров с российскими военными о мирном урегулировании на юго-западе Сирии. Повстанцы отклонили требования Москвы показаться. Об этом сообщает со ссылкой на DW.

По словам повстанцев, российская сторона “не была готова слушать” их требования. Предложенный РФ вариант представители сирийской оппозиции назвали “унизительным”.

До этого переговорщики с российской стороны предложили повстанцам принять условия, подобные согласованным в случае с регионом Восточная Гута, сообщил сотрудник созданного Свободной сирийской армией оперативного центра Ибрахим Джабави. В частности, повстанцам предложили уехать вместе с семьями на подконтрольные оппозиции территории на северо-западе страны или остаться и продолжать жить под контролем сирийского правительства.

Противники сирийского президента Башара Асада удерживают свои позиции на юго-западе Сирии, однако в последние недели правительственная армия захватила часть подконтрольной повстанцам территории.

Как сообщал Трамп заявил, что обсудит с Путиным Сирию, Украину и вмешательство в выборы.

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