50-летний украинец пытался незаконно перегнать 7 лошадей через границу в Россию, передает со ссылкой на .

Это произошло в пятницу, 29 июня, близко села Комаровка Глуховского района Сумской области, сообщает пресс-служба ГНС Украины

Нарушитель проживает в одном из сел района. Никаких документов при себе не имел.

Против него открыли административное нарушение. Лошадей передали фиксальной службе.

На пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области задержали двои женщин, которые собирались переправить в украинок для сексуального рабства. Злоумышленницы - жительницы Днепропетровской области. Им объявили о подозрении.

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