|Украина создает мощную ракету, что очень беспокоит Россию - военный эксперт
|01.07.2018 04:15
|
В Украине завершают разработку мощной противокорабельной крылатой ракеты. Она может стать серьезным аргументов в споре с Россией на Азовском море.
"Это самый мощный мобильное наземное средство, которое используют для береговой охраны, она может на расстоянии 280-300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону", - рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный знаток Валентин Бадрак, передает со ссылкой на .
Это средство может стать важным психологическим фактором для России, что сдержит ее агрессию.
"Уже прошли довольно успешные стрельбы, сейчас готовятся к государственным испытаниям. Здесь участвует целая команда предприятий под руководством киевского конструкторского бюро "Луч".
Главная задача - полный контроль над Азовским морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ограничения наших экономических интересов на Азовском побережье. Провокаций не будет, потому что Россия контролирует Азов полностью. А у нас нет сил и средств для противостояния на море. Контроль над Азовским морем потерянный с началом строительства Крымского моста.