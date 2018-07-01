В Украине завершают разработку мощной противокорабельной крылатой ракеты. Она может стать серьезным аргументов в споре с Россией на Азовском море.

"Это самый мощный мобильное наземное средство, которое используют для береговой охраны, она может на расстоянии 280-300 км поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону", - рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный знаток Валентин Бадрак, передает со ссылкой на .

Это средство может стать важным психологическим фактором для России, что сдержит ее агрессию.

"Уже прошли довольно успешные стрельбы, сейчас готовятся к государственным испытаниям. Здесь участвует целая команда предприятий под руководством киевского конструкторского бюро "Луч".

Главная задача - полный контроль над Азовским морем как в военном, так и в экономическом плане, а также ограничения наших экономических интересов на Азовском побережье. Провокаций не будет, потому что Россия контролирует Азов полностью. А у нас нет сил и средств для противостояния на море. Контроль над Азовским морем потерянный с началом строительства Крымского моста.

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