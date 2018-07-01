Разведывательные службы США на основании полученных доказательств пришли к выводу, что КНДР не намерена в полной мере отказываться от своего ядерного арсенала и вместо этого рассматривает способы скрыть количество боеголовок, находящихся в распоряжении, а также свои военные объекты по разработке вооружений. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах, информирует

Согласно полученным после проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита данным, Пхеньян готовится к тому, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон и скрыть настоящее количество ракет и ядерных боеголовок в своем арсенале, а также наличие засекреченных объектов, используемых для производства ядерного топлива. В частности, по сведениям разведки, КНДР полагает, что США не подозревают о масштабах их ядерной и ракетной программ.

Полученные данные, отмечает издание, подтверждают новые, ранее неизвестные выводы Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США, согласно которым КНДР “вряд ли собирается проводить денуклеаризацию”. Такие оценки резко контрастируют с высказываниями президента США Дональда Трампа. После встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он написал в Twitter, что Пхеньян “больше не представляет ядерной угрозы”. На недавней встрече со сторонниками он заявил, что добился “большого успеха” во время переговоров.

Как говорится в статье, The Washington Post дополнила представленную телекомпанией NBC в пятницу информацию, которой располагает американская разведка. Пхеньян за последние месяцы наращивал производство обогащенного урана для создания ядерного оружия, отмечает телекомпания. Аналитики ЦРУ и других профильных ведомств полагают, что Ким Чен Ын может попытаться ввести США в заблуждение о наличии таких объектов в то время как он ожидает больших уступок со стороны Вашингтона в отношении ядерной программы КНДР.

Ранее интернет-портал 38 North, действующий при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, опубликовал отчет, в котором говорится, что КНДР продолжает вести активные работы по развитию инфраструктуры ядерного центра Йонбён в районе Пхеньяна. В частности, согласно этим данным, было построено несколько непромышленных зданий неизвестного назначения. Кроме того, рядом с экспериментальным легководным реактором на территории этого комплекса было завершено строительство крупного инженерного центра.

В центре Йонбён расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год здесь можно получить довольно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

Как сообщал в США заподозрили Ким Чен Ына в попытках скрыть данные о секретных ядерных объектах.

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