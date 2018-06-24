Употребление мороженого не поможет охладиться в жару, поскольку имеет несущественный эффект.

Как рассказала на своей странице в и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, от жары гораздо лучше помогает теплый чай, передает .

"Холод, который нам передаст 100 грамм мороженого, несущественный - ведь мы весим десятки килограмм. Зато оно даст нам энергию, а значит - тепло. Приятные ощущения от мороженого связаны прежде только с его вкусом. А свежесть от льдов или холодной воды - с действием холода на рецепторы ротовой полости и лишения нас ощущение жажды", - написала Супрун.

Она подчеркнула - чтобы почувствовать прохладу, стоит охлаждать кожу, а не желудок.

"А кожа охлаждается, когда из нее испаряется влага, например пот. Экспериментально доказано, что тело реагирует на холодную воду уменьшением потоотделения, а следовательно - хуже охлаждается и сохраняет тепло. Зато горячий чай придает нам тепла, и этим самым заставляет чрезмерно потеть. Если погода сухая, ветреная, мы не плотно одеты, тогда пот будет свободно испаряться и дарить коже желанную прохладу", - рассказала она.

При этом Супрун добавила, что во влажные или совсем безветренные дни, или же когда на человеке много одежды, этот трюк с чаем или теплой водой может не сработать.

"Тогда советуют пить прохладную воду. Холодную воду стоит пить людям, что не потеют через собственные физиологические особенности. В любом случае, жаркая погода означает рост вашей потребности в питье. Обычно, взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому непременно позаботьтесь о воде или чае. Следует восстановить не только запасы жидкости, но и ионов", - рассказала Супрун.

Она также добавила, что от сладких напитков лучше вовсе отказаться, поскольку они являются источником "пустых калорий", а также "способствуют развитию кариеса".















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