Антикоррупционная инициатива Европейского союза (ЕС) будет прилагать усилия, чтобы помочь Украине с созданием Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Об этом сообщила председатель Антикоррупционной инициативы Европейского союза Эка Ткешелашвили, передает со ссылкой на .

"Антикоррупционная инициатива ЕС поможет Украине, сейчас будет подключаться к процессу создания антикоррупционного суда в Украине. Это предусматривает помощь в процессе набора судей, а также в развитии самого института. Чтобы из бумаги был создан реально рабочий механизм, реально работающий суд", - рассказала Ткешелашвили.

По ее словам, антикоррупционная инициатива ЕС ожидает внесение изменений в закон о ВАКС в вопросе апелляционной нормы.

"Что касается апелляции - должно измениться законодательство. Если этого не произойдет, то это будут лишь те дела, которые не были переданы. Будут (рассматриваться в ВАКС, - ред.) только дела, которые будут переданы на момент запуска суда, когда он будет создан. Но однозначно вопрос апелляционной инстанции должен решиться. Ведь все эти 140 дел должны рассматриваться антикоррупционным судом на апелляционном уровне", - добавила она.

Ткешелашвили также отметила, что Высший антикоррупционный суд не должен заново начинать рассмотрение антикоррупционных дел, которые уже слушаются в обычных судах первой инстанции. По ее словам, дела, которые уже рассматриваются в обычных судах, не должны передаваться в ВАКС до вынесения решения.

"Два раза никого судить не будут. По процессуальным правом начать судебное разбирательство заново с самого начала - это невозможно. По одному делу нельзя судить человека два раза. Это основательный постулат по правам человека. Но если уж суд первой инстанции вынесет решение, то это дело может быть передана в антикоррупционный суд на апелляционную инстанцию ​​", - пояснила она.

Напомним, ранее главы министерств иностранных дел стран-доноров Украины выступили с позицией изменить закон о ВАКС и привести его в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии.

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