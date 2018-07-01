вводит плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 коп., передает со ссылкой на .

Тариф за выдачу монет номиналом 10 коп. составлять 20 грн за тысячу штук, номиналом 50 коп. - 35 грн за тысячу монет. В то же время выдача монетам номиналом 1,2,5 и 25 коп. остается бесплатной, говорится в постановлении банка от 25 июня 2018 года.

На сегодня выдача любых монет осуществляется бесплатно.

С 1 июля, в случае отсутствия монет мелких номиналов, суммы в чеках будут округлять. уверен, что правила округления будут применять справедливо и прозрачно как для покупателей, так и продавцов. Применение правил округления общих сумм расчетов наличными упростит ежедневные расчеты граждан. Даст возможность сократить расходы государства на чеканку и обеспечение денежного обращения более девяти миллионов гривен в год.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира