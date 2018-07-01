|Пять чемоданов сборной Уругвая забыли в аэропорту Нижнего Новгорода
|01.07.2018 04:35
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Багаж футболистов сборной Уругвая не загрузили в самолет в аэропорту Нижнего Новгорода. Спортсмены обнаружили пропажу пяти чемоданов только по прилету в Сочи. Об этом сообщает со ссылкой на российские спортивные СМИ.
Как выяснили полицейские, грузчики забыли пять чемоданов в камерах хранения аэропорта Стригино. Затем багаж отправили в Сочи для передачи футболистам.
Как сообщал сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи, игру посетили 44 287 человек. Следующим соперником южноамериканцев станет — сборная Франции, победившей аргентинскую национальную команду.
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