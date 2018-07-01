Закарпатские спасатели спасли на реке Тиса трех венгерских туристов, сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Закарпатской области.

“В 17:50 30 июня в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что во время сплава на лодке по р. Тиса в районе с.Гетиня в Виноградовском районе, трое граждан 1976, 2003, 2006 годов рождения, все жители г. Ниредьгаза (Венгрия) нуждаются в помощи”, — указано в сообщении.

Во время сплава по реке Тиса на плавсредстве их лодка перевернулась, и все трое оказались в холодной воде. На их пути оказалось поваленное дерево и они залезли на него.

“Для проведения спасательных работ к месту было направлено четырех спасателей и одну единицу техники Хустского водолазно-спасательного отделения. Последние быстро прибыли к месту, сняли туристов из дерева и сопроводили иностранных гостей с до пгт. Вилок, где их ждали 21 член их группы”, — сообщили в ГСЧС.

Как рассказали спасатели, данным гражданам очень повезло, ведь из-за интенсивных опалы, что наблюдаются преимущественно в горной части Закарпатской области, на основных реках происходит значительное повышение уровней воды.

“Поэтому эти трое граждан, между которых двое несовершеннолетних детей, с большой вероятностью могли стать очередными жертвами водной стихии”, — сообщили спасатели.

Как сообщал спасатели рассказали о ситуации в Чернигове, где затопило 90 дворов.

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