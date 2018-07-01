Украинский защитник, кандидат в сборную Евгений Хачериди дебютировал в составе греческого “ПАОКа” в товарищеском поединке против бельгийского “Андерлехта”. Об этом сообщает Федерация футбола Украины, передает

Греческий “ПАОК” в рамках подготовки к следующему сезону сыграл товарищеский матч против третьей команды бельгийского высшего дивизиона — “Андерлехта”. Украинец Хачериди вышел в стартовом составе своего нового клуба и провел на поле 45 минут.

Во втором тайме на замену вышел другой украинский легионер “ПАОК” — полузащитник Евгений Шахов.

Результативными действиями украинцы не отличились, а сам матч завершился военный ничьей — 2:2.

Отметим, что во второй половине игры в составе бельгийцев появился Евгений Макаренко, который в межсезонье перешел в “Андерлехт” с “Кортрейка”.

Напомним, что Хачериди заключил с греками трехлетний договор.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира