"В заработал Uber. Утром затестував приложение на своем мобильном. Рад приветствовать в Украине сервис мирового масштаба", - два года назад написал в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

30 июня 2016 года стал первым городом в Украине, где запустили сервис вызова такси Uber. В течение 2017 года он заработал в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Запорожье и Виннице. Украина стала 68 страной, которая сотрудничает с Uber. Сервис доступен более чем 400 городах мира. В декабря 2017 года его капитализация составляла $48 млрд.

Uber основали в 2009 году. Компания начинала свою деятельность как элитная услуга в Сан-Франциско. Сегодня, чтобы воспользоваться преимуществами сервиса необходимо загрузить приложение на смартфон и зарегистрировать собственный аккаунт. Для этого нужен номер телефона и банковская карточка. Последнее - обязательное условие, ведь все платежи в системе являются безналичными.

Чтобы стать водителем Uber, нужно предоставить сервису водительское удостоверение, копию паспорта, действующий полис автогражданки, свидетельство о регистрации авто, справку об отсутствии судимости, фотографию автомобиля и салона. Кроме того, нужно получить лицензию на право перевозки пассажиров. Работа в Uber - это фриланс. Водители работают, когда им удобно.

В то же время против Uber в мире прокатилась волна протестов. Профсоюзы водителей такси жалуется на недобросовестную конкуренцию сервиса. В Варшаве автомобили компании облили неизвестным веществом. В Чили таксисты заблокировали главную дорогу к центральному аэропорту. В гигантском заторе от сердечного приступа погиб человек. Из-за сложностей с движением некоторые авиакомпании отложили свои рейсы.

21 ноября 2017 года на $9 млн Uber оштрафовали власти американского штата Колорадо. Служба принимала на работу водителей без права находиться за рулем. 29 ноября в Мадриде прошла многотысячная акция протеста испанских профсоюзов против службы такси. Обычные таксисты возмущались, что водители Uber могут работать с разрешением в 35 евро, а не 150 тыс. как они.

Сервис такси Uber запретили в Израиле и Италии. В то же время компания на 15 месяцев продлила лицензию на работу в Лондоне. Правда для этого ей пришлось внести изменения в приложение для водителей. Таксистам запретили работать больше 10 часов. подряд.

В то же время прошлого года представители Uber официально заявили о том, что в октябре 2016-го база данных компании была сломана. Злоумышленники получили доступ к конфиденциальным данным 57 млн ​​пользователей сервиса по всему миру. В и Великобритании начали расследовать случай.

В 2016 году Uber проводит испытания беспилотных автомобилей - без водителей за рулем. Так, в марте 2018-го в пригороде столицы штата Аризона беспилотный машина Uber сбила насмерть женщину. Столкновение произошло, когда она переходила дорогу в неположенном месте.

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