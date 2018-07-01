На популярном египетском курорте Шарм-эль-Шейх просят правительство страны вмешаться в вопросы ценообразования в местных отелей.

Все потому, что низкие цены негативно сказываются на туристической репутации города и не дают расти доходам казны, передает со ссылкой на .

Несмотря на общий рост въездного турпотока в Египте, средняя загрузка отелей Шарм-эль-Шейха составляет только 50-60%. Именно следовательно многие отели предлагают низкие цены на размещение.

По словам председателя комитета по маркетингу и развитию туризма курорта Рами Ризкалла, между гостиниц, которые в погоне за клиентом предлагают цены по $15 вместо $100 за ночь, есть и пятизвездочные отели с громкими именами.

"Похожая политика негативно сказывается на качестве обслуживания и негативно влияет на имидж курорта, а также не способствует росту доходов региона", - говорит чиновник.

По мнению председателя комитета, цена на комнату в пятизвездочном отеле должна быть не ниже 50 долларов за ночь. В противном случае, с учетом роста затрат на электроэнергию и топливо, а также падение курса египетской валюты, отель становится убыточным. С

734 тыс. украинцев посетили Египет в прошлом году. Хотя Министерство иностранных дел рекомендует не ехать в страну, ведь там более года продолжается чрезвычайное положение.

В автобусах с иностранцами должен быть полицейский. На основных дорогах в курортные города что несколько километров стоят военные блокпосты или патрули. До 19:00 автобусы с туристами должны выехать из экскурсионных мест. За нарушение водителей штрафуют.

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