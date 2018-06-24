Верховная Рада Украины с третьей попытки начала внеочередную сессию в понедельник, 20 октября.

После совещания глав фракций у спикера ВР, в зале заседаний зарегистрировалось 240 народных депутатов.

Выступая в парламенте, премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал народных депутатов принять законопроект № 4490а-1 "О внутренне перемещенных лицах".

Он также призвал поддержать законопроекты Об утверждении общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции /СПИДа на 2014-2018 г., О внесении изменения в статью 25 закона Украины Об отпусках (относительно отпусков работникам по месту работы на территории проведения антитеррористической операции) и О внесении изменений в приложения № 3 к закону Украины О государственном бюджете Украины на 2014 год (относительно социальной защиты инвалидов, ветеранов и участников антитеррористической операции).

Отметим, что депутаты приняли решение рассматривать сегодня все законопроекты по сокращенной процедуре.

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