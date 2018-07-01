|В столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с
|01.07.2018 05:52
|
1 июля представляют в столице ожидаются порывы ветра 15-18 м/с. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре, информирует со ссылкой на сайт КГГА.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Поделитесь статьей с друзьями