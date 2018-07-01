Если будет остановлена ​​украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии в Украине.

Об этом заявил глава Верховной рады Украины , передает пресс-служба украинского парламента, передает со ссылкой на .

Так, Парубий в рамках рабочего визита в принял участие в Международной конференции, посвященной обсуждению насущных вопросов международной безопасности, связанных с российской агрессией.

Спикер отметил, что военная составляющая является только одной из составляющих ведения войны против Украины. Он назвал не менее важными информационную составляющую агрессии, экономическую, гуманитарную, а также энергетическую составляющую.

"Дважды, в самые морозы, отключала газоснабжение Украины, требуя политических воздействий на ситуацию в нашей стране", - напомнил председатель .

Он отметил, что для России газ - это механизм политического влияния и источник большой коррупции. По словам Парубия, "для политического давления на ЕС, для распространения коррупционных схем и для ослабления стран нашего региона" российское руководство продвигает проект газопровода "Nord Stream-2".

"По словам Андрея Парубия, украинские военные эксперты убеждены, что если будет остановлена ​​украинская газотранспортная система, это существенно повысит риски новых полномасштабных атак российской армии на Украину", - отмечается в сообщении.

Глава украинского парламента добавил, что "Украина, как никто знает, какая цена энергетической безопасности".

Напомним, в Госдепартаменте заявили, что строительство газопровода "Северный поток-2" усилит зависимость Европы от энергоресурсов Российской Федерации (РФ).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира