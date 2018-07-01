|Крістіна Агілера оголила груди у новій фотосесії
|01.07.2018 06:18
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Фотограф Мілан Зрніч виклав в своєму Instagram промо-фото Крістіни для альбому Liberation, на якому співачка позує в досить відвертому вигляді.
На чорно-білому знімку Крістіна позує у великому піджаку і з оголеними грудьми. Сама зірка говорить, що намагалася домогтися стану та відчуття повної свободи під час фотосесії, адже не випадково назва нового релізу перекладається як «звільнення».
Не всі шанувальники Агілери відреагували на подібні знімки з натхненням. Знайшлося чимало тих, хто написав про вульгарність образу співачки і її бажання привернути більше уваги до свого тіла, ніж до музики.
Нагадаємо, що Liberation - це 8-ий студійний альбом Крістіни, який вона випустила після 6-річної перерви, і шанувальники співачки вже в захваті від цього релізу.
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