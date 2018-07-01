Співачка Крістіна Агілера сильно схудла і пишається своїм виглядом, тому не боїться показувати своє оголене тіло напоказ.



Допис, поширений Milan Zrnic (@milanzrnic) 20 Чер 2018 р. о 7:59 PDT



Фотограф Мілан Зрніч виклав в своєму Instagram промо-фото Крістіни для альбому Liberation, на якому співачка позує в досить відвертому вигляді.



На чорно-білому знімку Крістіна позує у великому піджаку і з оголеними грудьми. Сама зірка говорить, що намагалася домогтися стану та відчуття повної свободи під час фотосесії, адже не випадково назва нового релізу перекладається як «звільнення».



Допис, поширений Milan Zrnic (@milanzrnic) 19 Чер 2018 р. о 6:52 PDT



Не всі шанувальники Агілери відреагували на подібні знімки з натхненням. Знайшлося чимало тих, хто написав про вульгарність образу співачки і її бажання привернути більше уваги до свого тіла, ніж до музики.



Нагадаємо, що Liberation - це 8-ий студійний альбом Крістіни, який вона випустила після 6-річної перерви, і шанувальники співачки вже в захваті від цього релізу.



Допис, поширений Christina Aguilera (@xtina) 29 Чер 2018 р. о 6:00 PDT



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