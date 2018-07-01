Американские военные создали треугольное колесо.

Агентство перспективных разработчиков Министерства обороны продемонстрировало возможности работы системы преодоления препятствий для наземных странспортних средств многоцелевого назначения, передает со ссылкой на .

Колесо-трансформер является разработкой Национального инженерного центра робототехники в Питтсбурге.

"Армейский Хаммеру HMMWV такой агрегат в состоянии трака помогает передвигаться на сыпучем грунте. В этом случае само колесо прекращает вертеться, а движется только шина лента. Конечно, на гусеничном ходу скорость передвижения существенно снижается, однако как только внедорожник возвращается на твердую поверхность - гусеницы снова превращаются в "шины" круглого колеса и автомобиль продолжает движение с нормальной для него скоростью", - рассказали разработчики.

Цель программы наземных технологий X-Vehicle DARPA заключается в повышении мобильности, живучести, безопасности и эффективности перспективных боевых машин без усиления ее брони.

Ученые создали материал, который прячет объекты от инфракрасных камер. Лист толщиной менее 1 мм поглощает примерно 94% инфракрасного света.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира