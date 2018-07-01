Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал ситуацию с недобросовестными туроператорами в Украине. Об этом он написал на соей страницу в Facebook, передает со ссылкой на .

"Сегодня урегулировали ситуацию с вывозом наших туристов из Туниса, которых туда отправила туристическая компания "Oasis Travel", по соглашению с авиакомпанией "Bravo". Считаю недопустимым, люди заплатили деньги за отдых, а взамен получать испорченное настроение и потраченное время в ожидании "чуда". По Тунису: в течение суток все украинские туристы вернутся домой», - отреагировал глава Мининфраструктуры.

Омелян отметил, что ввиду неэффективной работы свободного рынка, государство введет "эффективный рынок с элементами государственного регулирования и контроля". По этому случаю 3 июля пройдет совместное расширенное совещание с участием представителей Украины и , вместе с представителями туроператоров и авиакомпаний.

" пересмотрит и отменит лицензии тех туроператоров, которые не выполняют свои обязательства. Государственная авиационная служба Украины усилит контроль за лицензиями авиакомпаний, выполнением ими регулярных и чартерных маршрутов, технического состояния и состояния салона самолетов", - написал Омелян.

"Достаточно возить украинский на самолетах прошлого века Причем, если кто-то надеется, что закроет компанию Оазис-1 и завтра откроет Оазис-2 - жестоко ошибается. Будем отслеживать реальных владельцев. Поверьте, у государства масса возможностей выдавать новую лицензию годами!", - сообщил глава министерства.

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Щодо ситуації з недобросовісними туроператорами і виконанням чартерних польотів з затримками, інколи...

Опубліковано Volodymyr Omelyan П'ятниця, 29 червня 2018 р.

Напомним, украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса.

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