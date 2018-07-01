Акторка Міла Йовович не боїться ламати стереотипи.



Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich) 21 Чер 2018 р. о 6:47 PDT



У своєму Instagram Мілла поділилася фотографією з сімейного відпочинку, де вона гуляє разом зі своїми дітьми. Підписників зірки «П'ятого елемента» дуже здивувало, що Йовович позує з неголеними пахвами і без бюстгальтера, анітрохи не соромлячись ні відросло волосся, ні розміру своїх грудей. Свій пост актриса присвятила актуальній прямо зараз в США темі імміграційної політики, в рамках якої на мексикансько-американському кордоні розлучають цілі сім'ї (і далеко не завжди батьки і діти потім возз'єднуються).



А в кінці Мілла дуже просто додала:



«P.S.: Так, я плоска і не голю пахви», - мовляв, засуджуйте, скільки хочете.



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