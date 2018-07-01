В России погибла болельщица сборной Бразилии во время празднования победы своей команды, которая со счетом 2: 0 преодолела Сербию в матче группового этапа Чемпионата мира.

Девушка ранила шею стеклом и истекла кровью до приезда медиков, передает со ссылкой на .

Трагедия произошла во время празднования победы сборной Бразилии. Болельщица упала на бокал с вином, осколки которого перерезали яремную вену на ее шее. Друзья пытались помочь девушке, они обвернул вокруг раны полотенце. Однако, кровотечение было очень сильным, девушка скончалась до приезда медиков.

На севере Мексики неизвестные расстреляли болельщиков, которые смотрели трансляцию матча Кубка мира в России. Шесть болельщиков убили, один получил ранения.

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