Южная Корея и КНДР снова запустили линию радиосвязи для предотвращения инцидентов между военно-морскими силами двух стран, которая не работала с 2008 года. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское министерство обороны, передает

Согласно сообщению ведомства, данная мера внесет вклад в снижение напряженности в регионе и поможет предотвращать инциденты, в том числе в Желтом море. Отмечается, что в воскресенье был успешно проведен первый тестовый сеанс связи.

Как сообщает Yonhap, впервые подобная практика была введена в 2004 году, но контакты были прерваны через четыре года.

Разведывательные службы США на основании полученных доказательств пришли к выводу, что КНДР не намерена в полной мере отказываться от своего ядерного арсенала и вместо этого рассматривает способы скрыть количество боеголовок, находящихся в распоряжении, а также свои военные объекты по разработке вооружений. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в спецслужбах, информирует

Сводка.нет - Новости Украины и Мира