Министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

Как говорится в официальном заявлении, израильская армия убила 131 человека, еще 14811 получили ранения, в том числе 7975 человек прошли курс лечения в больницах, а у 54 человек были ампутированы верхние или нижние конечности.

В докладе также звучат обвинения в адрес израильских войск в нападении на медицинские бригады и машины скорой помощи, которые спасали жизни раненых протестующих.



Напомним, что 30 марта палестинцы организовали в восточной части сектора Газа антиизраильские митинги под названием "Великий марш возвращения", потребовав прекратить израильскую блокаду прибрежного анклава, начатую в 2007 году.

Как сообщал , 18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога.

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