|Менее чем за два месяца в секторе Газа погибло более 130 палестинцев
|24.06.2018 17:09
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Министерство здравоохранения Газы в субботу обнародовало подробную официальную статистику по палестинцам, убитым и раненым в результате обстрелов израильских солдат с момента начала митингов и протестов в секторе Газа 30 марта. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.
Как говорится в официальном заявлении, израильская армия убила 131 человека, еще 14811 получили ранения, в том числе 7975 человек прошли курс лечения в больницах, а у 54 человек были ампутированы верхние или нижние конечности.
В докладе также звучат обвинения в адрес израильских войск в
нападении на медицинские бригады и машины скорой помощи, которые
спасали жизни раненых протестующих.
Как сообщал , 18 мая израильские истребители атаковали девять принадлежащих ХАМАС целей в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и змеев на территорию еврейского государства с целью поджога.