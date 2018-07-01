В рамках первого соревновательного дня плей-офф чемпионата мира в России по футболу аргентинским спортсменом было установлено достижения нынешнего турнира, сообщает со ссылкой на Opta.

Вингер “ПСЖ” Анхель Ди Мария забил с 30,2 ярда (27,4 метра). Данный гол оказался самым дальним из всех в рамках 21-го в истории Мундиаля.

Примечательно, что 30-летний Ди Мария провел за сборную уже 97 поединков и по этому показателю занимает 6-е место в истории сборной после Маскерано, Занетти, Месси, Айялы и Диего Симеоне. Также игрок “ПСЖ” замыкает десятку лучших бомбардиров в истории Аргентины (20 мячей).

Как сообщал встреча Аргентины и Франции закончилась выигрышем “трехцветных” — 4:3.

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